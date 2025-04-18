機種別で「Galaxy A25 5G」が強い！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/4/18

実売データ

2025/04/18 07:30

　「BCNランキング」2025年4月7日～13日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　Pixel 8a(au)（Google）

4位　arrows We2 F-52E（FCNT）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

6位　arrows We2 FCG02（FCNT）

7位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

8位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

9位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

10位　POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
 
Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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