【エリア別】大阪圏は「AQUOS sense9」　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/4/2

実売データ

2025/04/02 07:30

　「BCNランキング」2025年3月17日～23日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

2位　arrows We2 FCG02（FCNT）

3位　Pixel 8a(au)（Google）

4位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

5位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

6位　arrows We2 F-52E（FCNT）

7位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

8位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

9位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

10位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
 
AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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