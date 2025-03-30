「PIXPRO FZ55」か「instax mini Evo」か コンデジ人気ランキングTOP10 2025/3/30
実売データ
2025/03/30 09:00
「BCNランキング」2025年3月17日～23日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
3位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
4位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
5位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
6位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
7位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッド
TG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）
8位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
9位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
10位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
3位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
4位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
5位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
6位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
7位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッド
TG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）
8位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
9位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
10位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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