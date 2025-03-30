「PIXPRO FZ55」か「instax mini Evo」か　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/3/30

実売データ

2025/03/30 09:00

　「BCNランキング」2025年3月17日～23日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）

2位　instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）

3位　instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）

4位　PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）

5位　PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）

6位　OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）

7位　OM SYSTEM Tough TG-7 レッド
TG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）

8位　PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）

9位　PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）

10位　LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
 
PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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