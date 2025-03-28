4社の競争が激化！　2025年2月の双眼鏡 人気ランキングTOP10　2025/3/28

実売データ

2025/03/28 12:00

　「BCNランキング」2025年2月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）

2位　コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

3位　スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

4位　PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）

5位　Pliant 3X25 スリム シルバー
Pliant 3X25 スリム　シルバー（ケンコー・トキナー）

6位　コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）

7位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

8位　スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

9位　PROSTAFF P7 8x30
PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）

10位　Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
 
Do・Nature 7X18

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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