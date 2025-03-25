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「REGZA」が1位と2位を独占！　BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ人気ランキングTOP10　2025/3/25

実売データ

2025/03/25 12:00

　「BCNランキング」2025年3月10日～16日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

4位　REGZA
55Z570L（TVS REGZA）

5位　REGZA
43Z670N（TVS REGZA）

6位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

8位　43v型 4K液晶テレビ
43A6K（Hisense）

9位　BRAVIA 7
K-55XR70（ソニー）

10位　43v型 4K 液晶テレビ
43A68K（Hisense）
 
43M550M

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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