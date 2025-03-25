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【エリア別】名古屋圏でPixel 8aが首位に！　Androidスマートフォン人気ランキングTOP10　2025/3/25

実売データ

2025/03/25 07:30

　「BCNランキング」2025年3月10日～16日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 8a(au)（Google）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

4位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

5位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

6位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

7位　arrows We2 F-52E（FCNT）

8位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

9位　arrows We2(UQ mobile)（FCNT）

10位　らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）
 
Pixel 8a(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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