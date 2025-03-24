シリーズ別で売れてるのは？ 2025年2月のスマートフォン人気ランキングTOP10 2025/3/24
「BCNランキング」2025年2月の月次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 arrows We2（FCNT）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 AQUOS wish4（シャープ）
7位 iPhone 16 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense9（シャープ）
9位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
10位 Galaxy S25（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 arrows We2（FCNT）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 AQUOS wish4（シャープ）
7位 iPhone 16 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense9（シャープ）
9位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
10位 Galaxy S25（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。