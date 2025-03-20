「AirPods 4」が首位！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/3/20
実売データ
2025/03/20 12:00
「BCNランキング」2025年3月10日～16日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン ブラック
EAH-AZ100-K（パナソニック）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン シルバー
EAH-AZ100-S（パナソニック）
10位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black
QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン ブラック
EAH-AZ100-K（パナソニック）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン シルバー
EAH-AZ100-S（パナソニック）
10位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds Black
QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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