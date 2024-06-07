TCLの32型が1位に返り咲き！　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/6/7

実売データ

2024/06/07 12:30

　「BCNランキング」2024年5月27日から6月2日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　32S5400（TCL Corporation）

2位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

3位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

4位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

5位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

6位　AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）

7位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

8位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

9位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

10位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
 
32S5400

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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