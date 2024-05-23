パナソニックは55型「TH-55MZ1800」が最上位　今売れてる有機ELテレビTOP10　2024/5/23

実売データ

2024/05/23 18:00

　「BCNランキング」2024年5月13日から19日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

2位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）

3位　VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）

4位　AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）

5位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

6位　AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）

7位　VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）

8位　BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）

9位　REGZA
55X9900L（TVS REGZA）

10位 VIERA
TH-55MZ2500（パナソニック）
 
4T-C48EQ2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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