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シャープ「4T-C43FN2」が引き続き1位　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/5/1

実売データ

2024/05/01 12:30

　「BCNランキング」2024年4月14日から21日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

2位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

4位　AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）

5位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

6位　50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）

7位　VIERA
TH-50MX900（パナソニック）

8位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

9位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

10位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
 
4T-C43FN2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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