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対応機種・カラー別に集計　「AQUOS wish3」専用モデルが1位に　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/4/30

実売データ

2024/04/30 12:00

　「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）

2位　シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）

3位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）

4位　[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）

5位　ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6
PM-S224PLFUJPND（エレコム）

6位　Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）

7位　AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）

8位　iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）

9位　スマートフォン用ZEROSHOCKキャリングポーチ/2気室/Lサイズ
P-05CZ2BK（エレコム）

10位 ZEROSHOCK グリップ OPPO Reno7 A
PMWO221ZEROGBK（エレコム）
 
PM-S233PLFUJPND

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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