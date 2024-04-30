対応機種・カラー別に集計　「AQUOS wish3」専用モデルが1位に　今売れてるスマートフォンケースTOP10　2024/4/30

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンクPM-S233PLFUJPND（エレコム）2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付PM-S224PLFUBK（エレコム）3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラックPM-S233PLFUBK（エレコム）4位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック41-959039（Hamee）5位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6PM-S224PLFUJPND（エレコム）6位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）7位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケースTR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）8位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリアTR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）9位 スマートフォン用ZEROSHOCKキャリングポーチ/2気室/LサイズP-05CZ2BK（エレコム）10位 ZEROSHOCK グリップ OPPO Reno7 APMWO221ZEROGBK（エレコム）