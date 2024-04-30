対応機種・カラー別に集計 「AQUOS wish3」専用モデルが1位に 今売れてるスマートフォンケースTOP10 2024/4/30
実売データ
2024/04/30 12:00
「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
4位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
5位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6
PM-S224PLFUJPND（エレコム）
6位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
7位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）
8位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
9位 スマートフォン用ZEROSHOCKキャリングポーチ/2気室/Lサイズ
P-05CZ2BK（エレコム）
10位 ZEROSHOCK グリップ OPPO Reno7 A
PMWO221ZEROGBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
3位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
4位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
5位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6
PM-S224PLFUJPND（エレコム）
6位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
7位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）
8位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
9位 スマートフォン用ZEROSHOCKキャリングポーチ/2気室/Lサイズ
P-05CZ2BK（エレコム）
10位 ZEROSHOCK グリップ OPPO Reno7 A
PMWO221ZEROGBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。