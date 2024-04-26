前週3位の「40V35N」がランクアップ！　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/4/26

実売データ

2024/04/26 12:30

　「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
40V35N（TVS REGZA）

2位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

3位　32S5400（TCL Corporation）

4位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

5位　REGZA
32V35N（TVS REGZA）

6位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

7位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

9位　AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）

10位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
 
40V35N

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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