「Redmi 12 5G XIG03」がトップ浮上　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/4/26

実売データ

2024/04/26 07:30

　「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

2位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

3位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

4位　Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）

5位　Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）

6位　Pixel 7a(au)（Google）

7位　Pixel 8 128GB(au)（Google）

8位　AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）

9位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

10位 Galaxy A54 5G SC-53D（SAMSUNG）
 
Redmi 12 5G XIG03

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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