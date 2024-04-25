2022年発売「iPhone 14」のトップ独走続く 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/4/25
「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 AQUOS wish3（シャープ）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 Xperia 10 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 AQUOS wish3（シャープ）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 Xperia 10 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。