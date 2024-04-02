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シャープ・パナソニックなどがランクイン　今売れてる画面サイズ20型未満の小型テレビ・ポータブル液晶テレビTOP10　2024/4/2

実売データ

2024/04/02 12:00

　「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、画面サイズ20型未満の小型テレビ・ポータブル液晶テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった

1位　AQUOS ブラック
2T-C19DE-B（シャープ

2位　AQUOS ホワイト
2T-C19DE-W（シャープ）

3位　プライベート・ビエラ
UN-19FB10H（パナソニック

4位　プライベート・ビエラ
UN-15LD12H（パナソニック）

5位　プライベート・ビエラ
UN-15L12H（パナソニック）

6位　Qriom 手回し充電テレビ+ラジオ パールホワイト
JYTM-RTV430(PW)（山善

7位　プライベート・ビエラ
UN-10L12（パナソニック）

8位　プライベート・ビエラ
UN-10E11-W（パナソニック）

9位　プライベート・ビエラ
UN-19F11-K（パナソニック）

10位 19型バッテリー内蔵ポータブルテレビ
GH-PTV19A-BK（グリーンハウス
 
2T-C19DE-B

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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