TCLが1位と3位につける　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/3/29

「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 32S5400（TCL Corporation）
2位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
3位 40S5400（TCL Corporation）
4位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
5位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
6位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
7位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
8位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
9位 32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense）
10位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 32S5400（TCL Corporation）
2位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
3位 40S5400（TCL Corporation）
4位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
5位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
6位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
7位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
8位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
9位 32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense）
10位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。