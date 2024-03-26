「REGZA」55型が43型を上回って2位に入る　BS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/3/26

実売データ

2024/03/26 12:00

　「BCNランキング」2024年3月11日から17日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ

2位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

3位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

4位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー

5位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

7位　43v型 4K 液晶テレビ
43A68KHisense

8位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）

9位　VIERA
TH-55LX950（パナソニック

10位 VIERA
TH-50MX900（パナソニック）
 
4T-C50FN2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
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