TCL「32S5400」が1位に躍り出る　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/3/22

「BCNランキング」2024年3月11日から17日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 32S5400（TCL Corporation）
2位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
3位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
4位 40S5400（TCL Corporation）
5位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
6位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
7位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
8位 32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense）
9位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
10位 24v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
24A40H（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 32S5400（TCL Corporation）
2位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
3位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
4位 40S5400（TCL Corporation）
5位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
6位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
7位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
8位 32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense）
9位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
10位 24v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
24A40H（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。