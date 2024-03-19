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ソニーのサウンドバーがトップ3を独占　今売れてるホームシアターシステムTOP10　2024/3/19

実売データ

2024/03/19 12:00

　「BCNランキング」2024年3月4日から10日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

2位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

3位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

4位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

5位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

6位　Bose TV Speaker（BOSE）

7位　HS214（Hisense

8位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）

9位　Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）

10位 JBL BAR 300
JBLBAR300PROBLKJN（ハーマンインターナショナル
 
HT-S100F

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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