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1位はシャープ「AQUOS 4K FN2ライン」の43型　2位は？　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/3/19

実売データ

2024/03/19 07:30

　「BCNランキング」2024年3月4日から10日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ

2位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

3位　VIERA
TH-55LX950（パナソニック

4位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

6位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー

7位　VIERA
TH-50MX900（パナソニック）

8位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）

9位　AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）

10位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
 
4T-C43FN2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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