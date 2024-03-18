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「AQUOS sense8」が前週から大幅ランクアップ　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/3/18

実売データ

2024/03/18 17:30

　「BCNランキング」2024年3月4日から10日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 7a(au)（Google

2位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ

3位　arrows We F-51B（FCNT）

4位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi

5位　Reno9 A（OPPO

6位　Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）

7位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

8位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE

9位　Reno7 A（OPPO）

10位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー
 
Pixel 7a(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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