「AQUOS sense8」が前週から大幅ランクアップ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/3/18
「BCNランキング」2024年3月4日から10日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 7a(au)（Google）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 arrows We F-51B（FCNT）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 Reno9 A（OPPO）
6位 Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 Reno7 A（OPPO）
10位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 7a(au)（Google）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 arrows We F-51B（FCNT）
4位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
5位 Reno9 A（OPPO）
6位 Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 Reno7 A（OPPO）
10位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。