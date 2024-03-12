TVS REGZAの43型・55型が1位・2位に 今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビ 2024/3/12
「BCNランキング」2024年2月26日から3月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 VIERA
TH-50MX900（パナソニック）
5位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
6位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
7位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
8位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
9位 VIERA
TH-43MX900（パナソニック）
10位 REGZA
43Z670L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 VIERA
TH-50MX900（パナソニック）
5位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
6位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
7位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
8位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
9位 VIERA
TH-43MX900（パナソニック）
10位 REGZA
43Z670L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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