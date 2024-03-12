TVS REGZAの43型・55型が1位・2位に　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビ　2024/3/12

実売データ

2024/03/12 18:00

　「BCNランキング」2024年2月26日から3月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ

4位　VIERA
TH-50MX900（パナソニック

5位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

6位　VIERA
TH-55LX950（パナソニック）

7位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

8位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー

9位　VIERA
TH-43MX900（パナソニック）

10位 REGZA
43Z670L（TVS REGZA）
 
43M550M

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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