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「NHK BSプレミアム4K」が見られる！　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/3/5

実売データ

2024/03/05 12:00

　「BCNランキング」2024年2月19日から25日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ

4位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー

6位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）

7位　VIERA
TH-55LX950（パナソニック

8位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

9位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）

10位 VIERA
TH-50MX900（パナソニック）
 
43M550M

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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