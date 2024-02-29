「iPhone 13」はランクダウン、トップ10圏外に 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/2/29
「BCNランキング」2024年2月19日から25日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 iPhone SE(3rd)（アップル）
6位 Pixel 8（Google）
7位 arrows We（FCNT）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 AQUOS wish3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 iPhone SE(3rd)（アップル）
6位 Pixel 8（Google）
7位 arrows We（FCNT）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 AQUOS wish3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。