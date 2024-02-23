TCL「S54シリーズ」32型が2位に浮上　今売れてるスマートテレビTOP10　2024/2/23

実売データ

2024/02/23 18:00

　「BCNランキング」2024年2月12日から18日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

2位　32S5400（TCL Corporation）

3位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

4位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

5位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ

6位　40S5400（TCL Corporation）

7位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

8位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

9位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

10位 32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense
 
32V34

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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