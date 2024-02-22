2024年1月に売れた8インチ以下の小型タブレット端末　1位は「LAVIE Tab T8」　2024/2/22

「BCNランキング」2024年1月1日から31日の日次集計データによると、タブレット端末8インチ以下の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE Tab T8
T0855/GAS（NEC）
2位 VANKYO MatrixPad S7 32GB Black
（Shenzhen VanTop Technology Innovation）
3位 aiwa JA3-TBA0802
JA3-TBA0802（JENESIS）
4位 LUCA Tablet TE082M2N1
TE082M2N1-B（アイリスオーヤマ）
5位 LAVIE T8
T0855/CAS（NEC）
6位 TCL Tab 8
9132X（TCL Communication Technology）
7位 LUCA Tablet TE083M3N1
TE083M3N1-B（アイリスオーヤマ）
8位 VANKYO MatrixPad S8X 64G Android Tablet
（Shenzhen VanTop Technology Innovation）
9位 Lenovo Tab M8 (3rd Gen)
ZA870041JP（レノボ・ジャパン）
10位 LAVIE T7
T0755/CAS（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE Tab T8
T0855/GAS（NEC）
2位 VANKYO MatrixPad S7 32GB Black
（Shenzhen VanTop Technology Innovation）
3位 aiwa JA3-TBA0802
JA3-TBA0802（JENESIS）
4位 LUCA Tablet TE082M2N1
TE082M2N1-B（アイリスオーヤマ）
5位 LAVIE T8
T0855/CAS（NEC）
6位 TCL Tab 8
9132X（TCL Communication Technology）
7位 LUCA Tablet TE083M3N1
TE083M3N1-B（アイリスオーヤマ）
8位 VANKYO MatrixPad S8X 64G Android Tablet
（Shenzhen VanTop Technology Innovation）
9位 Lenovo Tab M8 (3rd Gen)
ZA870041JP（レノボ・ジャパン）
10位 LAVIE T7
T0755/CAS（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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