上位は変わらず 23年10月発売「Pixel 8」が6位に浮上 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/2/22
「BCNランキング」2024年2月12日から18日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 iPhone 13（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 iPhone 13（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。