au「Pixel 7a」がトップ独走　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/2/19

実売データ

2024/02/19 07:30

　「BCNランキング」2024年2月5日から11日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 7a(au)（Google

2位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi

3位　arrows We F-51B（FCNT）

4位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

5位　Xperia Ace III SO-53C（ソニー

6位　Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）

7位　Reno9 A（OPPO

8位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ

9位　Reno10 Pro 5G(SoftBank)（OPPO）

10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE

キャプション：Pixel 7a(au)
 
Pixel 7a(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク