DENONのDolby Atmos対応サウンドバーが1位 今売れてるホームシアターシステムTOP10 2024/2/13
実売データ
2024/02/13 18:00
「BCNランキング」2024年1月29日から2月4日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
6位 Bose TV Speaker（BOSE）
7位 HS214（Hisense）
8位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
9位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
6位 Bose TV Speaker（BOSE）
7位 HS214（Hisense）
8位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
9位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。