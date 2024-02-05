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スマホ初心者向けau「BASIO active」がトップ10入り！　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2023/2/5

実売データ

2024/02/05 07:30

　「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 7a(au)（Google

2位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi

3位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

4位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE

5位　arrows We F-51B（FCNT）

6位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

7位　Xperia Ace III SO-53C（ソニー

8位　Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG

9位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ

10位 BASIO active SHG09（シャープ）
 
BASIO active SHG09

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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