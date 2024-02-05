スマホ初心者向けau「BASIO active」がトップ10入り！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2023/2/5
「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 7a(au)（Google）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
4位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
5位 arrows We F-51B（FCNT）
6位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
7位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
8位 Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
10位 BASIO active SHG09（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 7a(au)（Google）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
4位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
5位 arrows We F-51B（FCNT）
6位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
7位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
8位 Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
10位 BASIO active SHG09（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。