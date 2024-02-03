もうすぐ卒業式シーズン！ 今売れているデジタルビデオカメラ（アクションカメラ含む）TOP10 2023/2/3
実売データ
2024/02/03 17:30
「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
4位 Osmo Pocket 3（DJI）
5位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
6位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
7位 Osmo Action 4 Standard Combo（DJI）
8位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
9位 DJI Pocket 2（DJI）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
4位 Osmo Pocket 3（DJI）
5位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
6位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
7位 Osmo Action 4 Standard Combo（DJI）
8位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
9位 DJI Pocket 2（DJI）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。