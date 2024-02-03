VLOGCAM ZV-E10 ホワイトよりブラックが人気　今売れているミラーレス一眼TOP10　2024/2/3

実売データ

2024/02/03 09:00

　「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー

2位　Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン

3位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン

4位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

5位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

6位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

8位　VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）

9位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

10位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
 
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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