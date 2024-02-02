REGZAがワンツーフィニッシュ！　今売れている32型以下のスマートテレビTOP10　2024/2/2

「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、32型以下のスマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
2位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
3位 32S5400（TCL Corporation）
4位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
5位 32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense）
6位 Xiaomi TV A Pro 32
R23Z011A（Xiaomi）
7位 24v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
24A40H（Hisense）
8位 32S5200A（TCL Corporation）
9位 プライベート・ビエラ
UN-19FB10H（パナソニック）
10位 AQUOS
2T-C24EF1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
2位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
3位 32S5400（TCL Corporation）
4位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
5位 32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense）
6位 Xiaomi TV A Pro 32
R23Z011A（Xiaomi）
7位 24v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
24A40H（Hisense）
8位 32S5200A（TCL Corporation）
9位 プライベート・ビエラ
UN-19FB10H（パナソニック）
10位 AQUOS
2T-C24EF1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。