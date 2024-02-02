REGZAがワンツーフィニッシュ！　今売れている32型以下のスマートテレビTOP10　2024/2/2

実売データ

2024/02/02 18:00

　「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、32型以下のスマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

2位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

3位　32S5400（TCL Corporation）

4位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ

5位　32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
32A40H（Hisense

6位　Xiaomi TV A Pro 32
R23Z011A（Xiaomi）

7位　24v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ
24A40H（Hisense）

8位　32S5200A（TCL Corporation）

9位　プライベート・ビエラ
UN-19FB10H（パナソニック

10位 AQUOS
2T-C24EF1（シャープ）
 
32V34

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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