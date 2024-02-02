AirPodsシリーズの上位独占が続くも「ながら」イヤホンambieが6位に食い込む 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/2/2
実売データ
2024/02/02 07:30
「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
9位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
9位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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