「Xperia Ace III」がトップ10入り　今売れているスマートフォンランキングTOP10 　2024/2/1

実売データ

2024/02/01 07:30

　「BCNランキング」2024年1月22日から28日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 14（アップル

2位　iPhone 15（アップル）

3位　Pixel 7a（Google

4位　iPhone SE(3rd)（アップル）

5位　Redmi 12 5GXiaomi

6位　iPhone 13（アップル）

7位　iPhone 15 Pro（アップル）

8位　arrows We（FCNT）

9位　AQUOS wish3（シャープ

10位 Xperia Ace III（ソニー
 
Xperia Ace III（ワイモバイル向け）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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