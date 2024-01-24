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DENONのDolby Atmosサウンドバーがトップ　今売れてるホームシアターシステムTOP10 　2024/1/24

実売データ

2024/01/24 12:30

　「BCNランキング」2024年1月8日から14日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー

3位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

4位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

5位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ

6位　Bose TV Speaker（BOSE）

7位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）

8位　JBL BAR 300
JBLBAR300PROBLKJN（ハーマンインターナショナル

9位　HS214（Hisense

10位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
 
DHT-S217(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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