AirPodsシリーズが上位に並ぶ　今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10　2024/1/19

実売データ

2024/01/19 12:30

　「BCNランキング」2024年1月8日から14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル

2位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー

3位　AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）

4位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

5位　AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド

8位　Soundcore A25i ブラック
A3948NF1（Anker

9位　JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル

10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
 
MagSafe充電ケース(USB-C)付き
AirPods Pro(第2世代)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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