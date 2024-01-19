AirPodsシリーズが上位に並ぶ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/1/19
実売データ
2024/01/19 12:30
「BCNランキング」2024年1月8日から14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore A25i ブラック
A3948NF1（Anker）
9位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore A25i ブラック
A3948NF1（Anker）
9位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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