シャープの4Kチューナー内蔵55型が4週連続1位　今売れている有機ELテレビTOP10　2024/1/18

「BCNランキング」2024年1月8日から14日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
2位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
3位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
4位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
5位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
6位 BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）
7位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
8位 AQUOS OLED
4T-C65EQ1（シャープ）
9位 REGZA
55X9900L（TVS REGZA）
10位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
2位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
3位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
4位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
5位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
6位 BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）
7位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
8位 AQUOS OLED
4T-C65EQ1（シャープ）
9位 REGZA
55X9900L（TVS REGZA）
10位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。