今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 USB-C充電モデルが人気！ 2024/1/11
実売データ
2024/01/11 12:30
「BCNランキング」2024年1月1日から7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
4位 Soundcore A25i ブラック
A3948NF1（Anker）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
7位 Soundcore Life Note E ブラック
A3943N11（Anker）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
4位 Soundcore A25i ブラック
A3948NF1（Anker）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
7位 Soundcore Life Note E ブラック
A3943N11（Anker）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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