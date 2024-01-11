iPhone 13がトップ！　2023年に売れたスマートフォンTOP10【年間ランキング】　2024/1/11

実売データ

2024/01/11 07:30

　「BCNランキング」2023年の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　iPhone 14（アップル）

3位　iPhone SE(3rd)（アップル）

4位　Pixel 6a（Google

5位　Pixel 7a（Google）

6位　arrows We（FCNT）

7位　iPhone 15（アップル）

8位　Reno7 AOPPO

9位　AQUOS wish2（シャープ

10位 iPhone 14 Pro（アップル）
 
iPhone 13

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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