ソニー新フルサイズ機「α7C II」が初TOP10入り、今売れてるミラーレス一眼TOP10　2023/12/27

「BCNランキング」2023年12月11日から17日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
2位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
3位 EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット
EOSR10-1845ISSTMLK（キヤノン）
4位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
5位 α7C II ボディ ブラック
ILCE-7CM2(B)（ソニー）
6位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
7位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
8位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
9位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
10位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
2位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
3位 EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット
EOSR10-1845ISSTMLK（キヤノン）
4位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
5位 α7C II ボディ ブラック
ILCE-7CM2(B)（ソニー）
6位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
7位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
8位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
9位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
10位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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