シャープが4週ぶりに首位返り咲き、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/12/24

「BCNランキング」2023年12月11日から17日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
2位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
3位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
4位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
5位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
6位 REGZA
50Z740XS（TVS REGZA）
7位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
8位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
9位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
10位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
2位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
3位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
4位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
5位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
6位 REGZA
50Z740XS（TVS REGZA）
7位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
8位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
9位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
10位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。