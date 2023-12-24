シャープが4週ぶりに首位返り咲き、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/12/24

実売データ

2023/12/24 19:00

　「BCNランキング」2023年12月11日から17日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

2位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

3位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー

4位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）

5位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

6位　REGZA
50Z740XS（TVS REGZA）

7位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

8位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）

9位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

10位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック
 
4T-C42DJ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク