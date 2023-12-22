TVS REGZAのTOP3独占続く、今売れてるスマートテレビTOP10　2023/12/22

実売データ

2023/12/22 07:30

　「BCNランキング」2023年12月11日から17日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

2位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

3位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

5位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

6位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

7位　32S5400（TCL Corporation）

8位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー

9位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）

10位 40S5400（TCL Corporation）
 
32V34

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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