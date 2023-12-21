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DENONがソニーから月間首位奪還、23年11月に売れたホームシアターシステムTOP10　2023/12/21

実売データ

2023/12/21 12:30

　「BCNランキング」2023年11月1日から30日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

3位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

4位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ

5位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

6位　Bose TV Speaker（BOSE）

7位　Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル

8位　Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）

9位　サウンドバー
SR-B40A(B)（ヤマハ）

10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
 
DHT-S217(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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