DENONのサウンドバーが6週連続首位、今売れてるホームシアターシステムTOP10 2023/12/19
実売データ
2023/12/19 07:30
「BCNランキング」2023年12月4日から10日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 Bose TV Speaker（BOSE）
6位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
7位 Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
8位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
9位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
10位 JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 Bose TV Speaker（BOSE）
6位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
7位 Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
8位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
9位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
10位 JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。