ハイセンスが2週連続で首位キープ、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/12/17

実売データ

2023/12/17 09:00

　「BCNランキング」2023年12月4日から10日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　43v型 4K液晶テレビ
43E6GHisense

2位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

3位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

4位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー

5位　BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）

6位　VIERA
TH-55LX950（パナソニック

7位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

8位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）

9位　AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）

10位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
 
43E6G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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