ハイセンスが2週連続で首位キープ、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/12/17

「BCNランキング」2023年12月4日から10日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 43v型 4K液晶テレビ
43E6G（Hisense）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
4位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
5位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
6位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
7位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
8位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
9位 AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 43v型 4K液晶テレビ
43E6G（Hisense）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
4位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
5位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
6位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
7位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
8位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
9位 AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。