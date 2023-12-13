キヤノンがソニーを逆転してTOP3独占、今売れてるミラーレス一眼TOP10　2023/12/13

「BCNランキング」2023年11月27日から12月3日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
8位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
9位 VLOGCAM ZV-E10 ボディ ブラック
ZV-E10(B)（ソニー）
10位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
8位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
9位 VLOGCAM ZV-E10 ボディ ブラック
ZV-E10(B)（ソニー）
10位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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