キヤノンがソニーを逆転してTOP3独占、今売れてるミラーレス一眼TOP10　2023/12/13

実売データ

2023/12/13 07:30

　「BCNランキング」2023年11月27日から12月3日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン

2位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

3位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

4位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー

5位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

6位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

6位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

8位　VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）

9位　VLOGCAM ZV-E10 ボディ ブラック
ZV-E10(B)（ソニー）

10位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン
 
EOSKISSM2-WZKWH

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク