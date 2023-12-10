ハイセンスが1位・2位独占、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/12/10

実売データ

2023/12/10 09:00

　「BCNランキング」2023年11月27日から12月3日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　50v型 4K液晶テレビ
50E6GHisense

2位　43v型 4K液晶テレビ
43E6G（Hisense）

3位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

4位　REGZA
65Z570K（TVS REGZA）

5位　VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック

6位　AQUOS 4K
4T-C65EN1（シャープ）

7位　REGZA
43Z570K（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

9位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー

9位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
 
50E6G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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