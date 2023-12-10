ハイセンスが1位・2位独占、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/12/10

「BCNランキング」2023年11月27日から12月3日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 50v型 4K液晶テレビ
50E6G（Hisense）
2位 43v型 4K液晶テレビ
43E6G（Hisense）
3位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
4位 REGZA
65Z570K（TVS REGZA）
5位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
6位 AQUOS 4K
4T-C65EN1（シャープ）
7位 REGZA
43Z570K（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
9位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
9位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 50v型 4K液晶テレビ
50E6G（Hisense）
2位 43v型 4K液晶テレビ
43E6G（Hisense）
3位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
4位 REGZA
65Z570K（TVS REGZA）
5位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
6位 AQUOS 4K
4T-C65EN1（シャープ）
7位 REGZA
43Z570K（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
9位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
9位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。