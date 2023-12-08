TVS REGZAとハイセンスが首位争い、今売れてるスマートテレビTOP10　2023/12/8

実売データ

2023/12/08 07:30

　「BCNランキング」2023年11月27日から12月3日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

2位　50v型 4K液晶テレビ
50E6GHisense

3位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

4位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

5位　43v型 4K液晶テレビ
43E6G（Hisense）

6位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

7位　REGZA
65Z570K（TVS REGZA）

8位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

9位　40S5400（TCL Corporation）

10位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック
 
32V34

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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